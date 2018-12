Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer kennt sich mit Börsenweisheiten gut aus. Was passt zurzeit auf die Situation an den deutschen Aktienmärkten? Wie sollten Anleger jetzt reagieren und was sagen die Weisheiten für 2019 voraus? Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch fragt nach.

