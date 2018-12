BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht nach dem Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt derzeit keine verschärfte Sicherheitslage in Deutschland. "Die Bedrohungslage ist unverändert", sagte die Sprecherin von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Weihnachtsmärkte stehen ohnehin im besonderen Fokus der Sicherheitsbehörden."

Im Augenblick gebe es aber "keine Veranlassung, die Maßnahmen zu verschärfen", betonte sie. "Es gibt keine Veranlassung, auf den Besuch eines Weihnachtsmarktes zu verzichten." Es habe "eine Verschärfung der grenzpolizeilichen Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen gegeben im deutsch-französischen Grenzgebiet", erklärte sie.

Regierungssprecher Steffen Seibert hob die Zusammenarbeit der Behörden beider Länder hervor. "Die deutschen Sicherheitsbehörden sind alarmiert und wachsam, und sie unterstützen die französischen Sicherheitsbehörden nach aller Kraft", sagte er bei derselben Pressekonferenz. "Das Wichtigste ist jetzt, dass der Täter rasch gefasst wird."

