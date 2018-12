Zunächst sah es am Mittwochvormittag so aus, als könnte die Aktie von Wirecard an ihren Vortagesgewinn anknüpfen. Im Tagesverlauf ist sie allerdings trotz moderat freundlicher Stimmung am Gesamtmarkt rund ein Prozent ins Minus gerutscht. Selbst ein positiver Analystenkommentar liefert keine ausreichenden Impulse.

