Siemens befindet sich seit Mai 2017 nach einem Allzeithoch bei 133,50 EUR in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie am 26. März 2018 auf ein Tief bei 99,78 EUR. In den letzten Wochen pendelte sie in einer Range zwischen 98,51 und 104,84 EUR um dieses Tief herum. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...