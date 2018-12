Intuitive Surgical gehört zu den Überfliegern der Börse. Sowohl langfristig, als auch in den letzten Jahren war die Performance überzeugend. Doch kann das so weitergehen oder ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Wir zeigen Ihnen, wo die maßgeblichen Chartmarken liegen und wie es an der fundamentalen Front aussieht.

Den vollständigen Artikel lesen ...