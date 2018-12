Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Halten" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die anstehende Aufnahme in den MDax dürfte das Papier des Medizintechnik-Unternehmens stützen, schrieb Analyst Stefan Röhle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsaussichten von Carl Zeiss Meditec seien intakt./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 09:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 10:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005313704