Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 von 51 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Nettoergebnis habe seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Dividendenvorschlag sei höher als erwartet ausgefallen. Der erneute Wechsel an der Spitze des Kupferproduzenten zeuge hingegen von einem Mangel an Kontinuität./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 09:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-12-12/14:25

ISIN: DE0006766504