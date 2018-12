Die Steinhoff-Aktie zählt heute zu den Gewinnbringern. Ob die Erholung jedoch langfristig ist, bleibt abzuwarten. Am Mittwochnachmittag steht die Aktie des in einen Bilanzskandal verwickelten internationalen Möbelkonzerns im Xetra-Handel fast 12,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 0,108 Euro (Stand: 12.12.2018, 13:38:16 Uhr). Damit steht das Unternehmen auf Platz eins ...

