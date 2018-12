Wie bereits angekündigt, hat der Morphosys-Lizenzpartner Janssen heute die Ergebnisse der klinischen ECLIPSE-Studie veröffentlicht. Wie Morphosys in einer Mitteilung schreibt, haben die Ergebnisse eine Überlegenheit von Tremfya (Guselkumab) gegenüber Cosentyx (Secukinumab) bei der Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) im Hinblick auf das primäre Studienziel gezeigt. Näheres ist der Pressemitteilung von Janssen zu entnehmen: So zeigten die Daten der Vergleichsstudie ECLIPSE, dass 84,5 Prozent der Patienten, die mit Tremfya behandelt wurden, in Woche 48 eine mindestens 90-prozentige Verbesserung der Symptome und des Ausmaßes der Erkrankung im Vergleich zu Beginn der Behandlung erreicht haben. Hingegen zeigte sich lediglich bei 70,0 Prozent der Patienten, die mit mit Cosentyx behandelt wurden, die gleiche Wirkung. Die Studienergebnisse werden heute um 17:30 Uhr MEZ auf einer medizinischen Dermatologie-Konferenz vorgestellt, dem 3. Inflammatory Skin Disease Summit in Wien, so Morphosys. Es handelt sich hierbei um die ersten Ergebnisse einer direkten Vergleichsstudie, in der eine biologische, gegen das Interleukin (IL)-23 gerichtete Therapie (Tremfya) mit einem IL-17-Inhibitor (Cosentyx) verglichen wird.

