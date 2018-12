Die Börsen sind einmal mehr im Bann der Politik. Am Mittwochabend kämpft Theresa May beim Misstrauensvotum um ihre Ämter als Parteivorsitzende und Premierministerin. Welche Konsequenzen hätte eine Niederlage? Wäre die zaghafte Erholung an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally mit dem erneuten Chaos dahin? Einschätzungen von Andres Lipkow von der comdirect bank, der zudem verrät ob eine Fusion von Commerzbank und Dt. Bank nun in greifbare Nähe rückt.