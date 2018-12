In den USA hat sich die Inflation im November deutlich abgeschwächt. Nach Daten des US-Arbeitsministeriums vom Mittwoch lagen die Verbraucherpreise 2,2 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Das ist die niedrigste Rate seit Februar. Im Oktober hatte die Inflationsrate noch 2,5 Prozent betragen. Die meisten Analysten hatten die aktuelle Entwicklung erwartet.

Ausschlaggebend für die schwächere Inflation waren deutlich geringere Preise für Energie. Im Monatsvergleich veränderten sich die Verbraucherpreise unterdessen nicht. Auch dies hatten Analysten erwartet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmittel) stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent und damit etwas stärker als im Vormonat. Im Monatsvergleich erhöhten sie sich um 0,2 Prozent.

Die Inflation liegt bereits im gesamten Jahresverlauf im Zielbereich der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Die Fed orientiert sich allerdings an einem anderen Inflationsindikator (PCE). Auch dieser rangiert seit längerem an oder über der Zwei-Prozent-Marke.

Von der Fed wird in der kommenden Woche eine weitere Zinsanhebung erwartet. Es wäre die insgesamt neunte Anhebung im aktuellen Straffungszyklus. Für kommendes Jahr sind die Zinserwartungen an die Fed in den vergangenen Wochen aber stark gesunken. Ausschlaggebend sind die schwächere globale Konjunktur gepaart mit zahlreichen, vornehmlich politischen Risiken./bgf/jkr/jha/

