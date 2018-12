Neugeschäft bei offenen Publikumsfonds schwächer als im Vorjahr

Investmentfonds flossen von Anfang Januar bis Ende Oktober 2018 netto 86,6 Mrd. Euro zu. Offene Publikumsfonds sammelten in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 19,8 Mrd. Euro an neuen Mitteln ein. Allerdings wurde im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt bereits ein Zuwachs von 59,6 Mrd. Euro verzeichnet.

Dabei liegt das Neugeschäft von Mischfonds laut Angaben des Branchenverbandes BVI mit 20,9 Mrd. Euro und Immobilienfonds mit 5,1 Mrd. Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (25,7 Mrd. Euro bzw. 5 Mrd. Euro). Aktienfonds hingegen verzeichneten mit 2,6 Mrd. Euro ein geringeres Neugeschäft als 2017, als sie in den ersten zehn Monaten überwiegend durch Aktien-ETFs netto 12,6 Mrd. Euro einsammelten. Rentenfonds erzielten in diesem Jahr Abflüsse von 4,2 Mrd. Euro, im Gegensatz zu Zuflüssen von 18,2 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. In beiden Jahren spielen Kurzläuferfonds eine wesentliche Rolle beim Absatz. Geschlossene KAGB-konforme Fonds verzeichneten Zuflüsse von 1,1 Mrd. Euro. Aus freien Mandaten flossen 20,2 Mrd. Euro ab. Die Fondsgesellschaften verwalteten Ende Oktober 2018 ein Gesamtvermögen von 3 Bio. Euro, heißt es weiter.

