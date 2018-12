Duck Creek Technologies hat sein Partner-Ecosystem-Programm um eine neue Partnerschaft mit FRISS erweitert, dem Anbieter von KI-gestützten Risiko- und Betrugserkennungslösungen für Underwriting, Claims und SIU für Versicherer in über 30 Ländern. Die FRISS-Software lässt sich nahtlos in die Lösungen und Versicherungsprozesse von Duck Creek integrieren; mit dem FRISS Score können Benutzer eine standardisierte Bewertung integrieren, um Betrug zu erkennen und zu bewerten. Die Anwender von FRISS profitieren von verwertbaren Erkenntnissen in Echtzeit. Eine Anywhere Enabled Integration, die in Duck Creek's Content Exchange verfügbar ist, fügt die Betrugserkennungslösung von FRISS nahtlos zu den Workflows in Duck Creek Claims hinzu.

"FRISS ist der weltweite Experte für Versicherungsbetrugs-, Risiko- und Compliance-Lösungen mit mehr als 150 Implementierungen weltweit", sagte Jeroen Morrenhof, CEO und Mitbegründer von FRISS. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun in der Lage sind, Duck Creek Kunden unsere Expertise und moderne, KI- und maschinell lernfähige Lösungen anbieten zu können."

Das Partner-Ecosystem-Programm von Duck Creek umfasst Liefer-, Lösungs- und Consulting-Partner, die eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung ergänzender Software, Dienstleistungen und Lösungen für Versicherer jeder Größe spielen. Die Zusammenarbeit mit FRISS gibt Duck Creek-Kunden die Möglichkeit, ihre Schadenquoten zu senken, profitables Portfolio-Wachstum zu erzielen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

"Um unseren Kunden das Beste bei der Risiko- und Betrugserkennung zu bieten, war es wichtig, sich mit einem Partner zusammenzuschließen, der hochmoderne Technologien wie maschinelles Lernen und KI einsetzt", sagte Eddie Jones, Vice President of Strategies and Alliances bei Duck Creek Technologies. "FRISS verfügt über langjährige Erfahrung in den Prozessen der P&C Versicherung und viele Mitarbeiter, die für Versicherungsgesellschaften gearbeitet haben. Wir freuen uns, sie in unserem schnell wachsenden Partner-Ecosystem willkommen zu heißen."

Über FRISS:

Branchenanalysten haben FRISS als Marktführer im Bereich Betrugs- und Risikolösungen für P&C Versicherer anerkannt. FRISS konzentriert sich zu 100% auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für P&C Versicherer weltweit. Das Unternehmen glaubt an ehrliche Versicherung: Vertrauenswürdige Industrie, gesunde Portfolios und faire Prämien. Die KI-basierten Lösungen für Underwriting, Claims und SIU haben bereits mehr als 150 Versicherern geholfen, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter, www.friss.com/de/

Über Duck Creek Technologies:

Duck Creek Technologies ebnet den Versicherungsunternehmen einen echten Weg in die Zukunft. Jahrzehntelange Versicherungserfahrung untermauert fortschrittliche Technologien, die speziell auf den Wandel ausgerichtet sind und es den Versicherern ermöglichen, Unsicherheiten zu überwinden und Marktchancen schneller als ihre Wettbewerber zu nutzen. Duck Creek Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite erhältlich und über Duck Creek OnDemand verfügbar, die SaaS-Lösung des Anbieters für die P&C Versicherungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter, www.duckcreek.com.

