Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der bevorstehenden Feiertage bzw. des anstehenden Jahreswechsels hat sich der Primärmarkt bereits in die Winterpause begeben, sodass in den vergangenen fünf Handelstagen keine neuen in Euro denominierten Covered Bonds im Benchmarkformat begeben wurden, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...