Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Investments baut sein globales UCITS-Angebot weiter aus und ergänzt die Plattform um ihren ersten ESG-Aktienfonds, so PGIM Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er schließt sich zudem einer Reihe bereits bestehender Anleihefonds an, die ebenfalls einen ESG-Ansatz implementiert haben. Der PGIM QMA Global Core Equity ESG Fund, bei dem QMA als Sub-Advisor agiert, wird aktiv gemanagt. Die Strategie bewertet den ESG-Status jedes Wertpapiers im Rahmen eines globalen Core-Equity-Peer-Sets und integriert die daraus resultierenden Erkenntnisse in die Investmententscheidungen. Ziel des Ansatzes ist es, die Unternehmen zu identifizieren, die am schwerwiegendsten ESG-Richtlinien verletzen, und dabei gleichzeitig die Erwartungen an die Performance zu erfüllen. ...

