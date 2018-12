Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Bruttomargen seien zwar stark ausgefallen, doch habe der Textilkonzern ihre Erwartungen durch das überraschend geringere flächenbereinigte Umsatzwachstum verfehlt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr noch zu erreichen, brauche Inditex nun eine deutliche Beschleunigung im Dezember. Diese werde durch eine niedrigere Vergleichsbasis aus dem Vorjahr gestützt - Investoren könnten aber womöglich am anziehenden Tempo zweifeln./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

