LSP Technologies, Inc., hat den Zuschlag für einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von Laser Peening-Anlagen an den führenden Flugzeughersteller Airbus erhalten.

LSP Technologies entwickelt umfangreiche Geräteinnovationen und eigene Werkzeuge für den Einsatz in neuen Flugzeugteileanwendungen an seinem Hauptsitz in Dublin, Ohio.

LSP Technologies arbeitet eng mit Airbus zusammen, um ein mobiles Laser Peening-System inklusive Laser, Strahlführung, Werkzeuge und Automatisierungssteuerungen für den Einsatz in den Werken von Airbus zu entwickeln.

"Wir freuen uns über die Chance, mit Airbus zusammenzuarbeiten und die Möglichkeit, unser Konzept zur Belieferung der Luftfahrtbranche mit Lasertechnologie zu erweitern", erklärte Dr. Jeff Dulaney, LSP Technologies Chairman und Chief Executive Officer.

Beim Laser Peening wird die Metalloberfläche mit einem schmalen Laserstrahl behandelt, der in kurzen Abständen abgefeuert wird. Die entstehende Druckwelle verändert das Belastungsprofil des Metalls und verhindert Risse, Korrosion, Beschädigung durch Fremdkörper sowie andere Formen von Metallermüdung und -fehlstellen.

Laser Peening-Anlagen können die Gebrauchsdauer vieler Teile um das 10- bis 20-Fache der Gebrauchsdauer von unbehandeltem Metall verlängern. Unternehmen aus der Luftfahrt-, Energieerzeugungs-, Automobil- und Schwergeräteindustrie nutzen bereits die Laser Peening-Technologie von LSP Technologies für einige ihrer erfolgskritischsten Metallteile, um die Gebrauchsdauer der Metallteile zu verlängern, Kosten zu senken und Stillstandszeit zu minimieren.

LSP Technologies ist der weltweit führende Anbieter von Laser Peening-Diensten, -Technologien und -Geräten. Es ist das einzige Unternehmen weltweit, das auf die Integration hochentwickelter Laser Peening-Anlagen in Fertigungs-, Wartungs- und Forschungseinrichtungen spezialisiert ist.

