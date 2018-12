Köln (ots) - Die Mitglieder der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. haben für die Amtsperiode 2019-2023 einen neuen Vorstand gewählt. Dieser ernannte Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer zum Präsidenten und Frau Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane zur Vizepräsidentin.



Die Schmalenbach-Gesellschaft versteht sich als Impulsgeber der Betriebswirtschaft und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. "Ob Vernetzung, Regulierung oder Protektionismus - die Herausforderungen und Chancen in der Wirtschaftspraxis sind heute vielfältig", erklärte Stefan Asenkerschbaumer nach seiner Wahl. "Deshalb ist ein enger und intensiver Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wichtiger denn je, nicht zuletzt um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu stärken. Die dafür von der Schmalenbach-Gesellschaft geschaffene Dialog-Plattform gilt seit Jahrzehnten in Deutschland als einzigartig."



Caren Sureth-Sloane freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Schmalenbach-Gesellschaft soll in Zukunft noch viel mehr der Ort sein, an dem sich die klügsten Köpfe der Wirtschaft und der Betriebswirtschaftslehre treffen, um Probleme zu identifizieren und zu antizipieren, verständlich zu machen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die die Wirtschaft und Gesellschaft wirklich weiterbringen".



Stefan Asenkerschbaumer ist seit 2013 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Er ist zuständig für die Ressorts Finanzen und Accounting, Controlling, Planung und M&A, internes Rechnungswesen und Organisation sowie Inhouse Consulting. Darüber hinaus verantwortet er den Zentralbereich Einkauf und Logistik. Als Gesellschafter gehört er seit 2018 der Robert Bosch Industrietreuhand KG an. Anfang 2017 ernannte ihn die Universität Erlangen-Nürnberg zum Honorarprofessor.



Caren Sureth-Sloane forscht zu den Wirkungen der Besteuerung auf unternehmerische Entscheidungen, vor allem auf riskante Investitionsentscheidungen, sowie zur internationalen Unternehmensbesteuerung und Steuerkomplexität. Seit 2004 hat sie an der Universität Paderborn die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre inne und ist seit 2010 Gastprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. 2013 wurde Caren Sureth-Sloane zum Ordentlichen Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste ernannt.



