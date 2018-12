Ahlers AG: Ahlers Aufsichtsrat beschließt Verkleinerung des Vorstands DGAP-News: Ahlers AG / Schlagwort(e): Personalie Ahlers AG: Ahlers Aufsichtsrat beschließt Verkleinerung des Vorstands 12.12.2018 / 16:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 12. Dezember 2018 Ahlers Aufsichtsrat beschließt Verkleinerung des Vorstands Der Aufsichtsrat der Ahlers AG hat in seiner ordentlichen Sitzung am 12. Dezember 2018 beschlossen, den Vorstand wieder auf ein zweiköpfiges Gremium zu verkleinern. Der Aufsichtsrat will mit schlanken Strukturen und hoher Flexibilität auf die marktbedingten Herausforderungen reagieren. Deshalb scheidet Herr Borchert (50) mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Ahlers AG aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Borchert für seinen Einsatz in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marketing, Design, Retail und E-Commerce. Götz Borchert verlässt die Ahlers AG in bestem Einvernehmen. Er begann seine Karriere am 1. Juli 2005 als Pressesprecher der Ahlers AG. Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Carla Henkel Online-/ Redakteurin Ahlers AG Tel. +49 (0) 5221 / 9792717 Fax:+49 (0) 5221 / 979274 Email: carla.henkel@ahlers-group.com Kontakt: Michael Zielke Investor Relations Manager 12.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ahlers AG Elverdisser Straße 313 32052 Herford Deutschland Telefon: +49 (0)5221 979-0 Fax: +49 (0)5221 70058 E-Mail: ahlers-ag@ahlers-ag.com Internet: www.ahlers-ag.com ISIN: DE0005009740 WKN: 500974 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757285 12.12.2018 ISIN DE0005009740 AXC0220 2018-12-12/16:09