Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft?! Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Steinhoff wieder. Die Verluste vom Montag konnte die Aktie heute wieder kompensieren. Es gab Zahlen der Tochtergesellschaft Pepkor Europe und diese sorgten für Erleichterung. Bei den Verkäufen steht Fresenius an der Spitze. In der vergangenen Woche verzeichnete das Wertpapier von Fresenius nach einer Gewinnwarnung herbe Verluste. Doch die Aufholjagd hat bereits wieder begonnen.