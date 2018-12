Die Aktie von Aurora Cannabis zeigt sich derzeit weiterhin sehr stark. Nachdem das Papier bereits am Dienstag mit einem Plus von 3,4 Prozent in Toronto aus dem Handel gegangen war, legt es auch zum heutigen Handelsstart zu. Mehr als zwei Prozent geht es erneut nach oben auf 8,12 Kanadische Dollar. Der Wert profitiert weiterhin von den vor Kurzem veröffentlichten News. So gelang Aurora Cannabis ein wichtiger Deal in Mexiko: Die Kanadier haben angekündigt, den mexikanischen Arzneimittelhersteller und -händler Farmacias Magistrales zu übernehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...