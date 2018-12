Ein Topflappen aus Flüssigsilikonkautschuk (LSR) sollte als gemeinsames Messeprojekt für die Fakuma 2018 produziert werden. Komplexe Bauteile dieser Art werden bisher vor allem in Compression Molding Prozessen hergestellt, in dem Projekt war jedoch ein Spritzgießprozess das Ziel, um das Potenzial von LSR-Materialien für dünnwandige Bauteile mit langen Fließwegen zu demonstrieren. Machbarkeitsstudien und die Auslegung von Bauteil, Kaltkanal, Werkzeug und Prozess erfolgten vollständig virtuell. Der Topflappen ist mit einer Wanddicke von nur 1 mm in der kompletten Wabenstruktur, einer Fließweglänge von 135 mm und seiner ungewöhnlichen Form ein komplexes Bauteil. Als Material wurde von Beginn ein Silopren LSR 2650 gewählt, diese Type sorgt für weichen Griff bei maximaler Temperaturbeständigkeit. Für die Produktion stellte sich zunächst die Frage nach dem nötigen Einspritzdruck und damit nach der notwendigen Schließkraft der Maschine. Aus diesem Grund wurde mit Hilfe der Sigmasoft Virtual Molding Technologie zunächst der Kaltkanal ausgelegt. In einem virtuellen Design of Experiments (DoE) wurde die ideale Anzahl und Position der Kaltkanaldüsen ermittelt. Für den Topflappen mit einem Schussgewicht von rund 85?g wurde so ein Kaltkanalkonzept entwickelt, das bei zwei Düsen und Anspritzpunkten nur einen Fülldruck von rund 550 bar benötigt. Gleichzeitig wurde für das ursprüngliche Bauteildesign die Gefahr von Lufteinschlüssen im Bereich der Lasche aufgedeckt und durch eine Optimierung der Geometrie der Lasche behoben. Nach der Auslegung des Kaltkanals wurde anschließend auch die weitere Entwicklung des Werkzeugkonzepts simulativ begleitet. Um eine stabile Produktion bei gleichzeitig guter Bauteilqualität und kurzen Zykluszeiten zu gewährleisten, war das Heizkonzept ein entscheidender Faktor. Eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Kavität ist die Voraussetzung für eine stabile Produktion und fehlerfreie Bauteile.

Bewertung des ersten Heizkonzeptes

Dazu wurde im ersten Schritt eine Ist-Analyse des geplanten Werkzeugkonzepts durchgeführt. Bei diesem Konzept waren für jede Werkzeugseite je vier Paar Heizpatronen vorgesehen (Bild 1), die in beiden Seiten symmetrisch angeordnet sind. Die inneren Heizpatronen mit einem Durchmesser von 6,5 mm und einer Leistung von 315 W weisen in der Mitte einen größeren vertikalen Abstand auf. Die äußeren Heizpatronen haben einen Durchmesser von 8 mm und eine Leistung von 400 W. Zusätzliche Kupferstifte (parallel zu den inneren Patronen) sollen für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung in der Kavität sorgen. Die Regelung der Heizpatronen erfolgt über Thermofühler im oberen Bereich der inneren Heizpatronen.

Um nicht nur eine Ist-Analyse durchzuführen, sondern auch direkt die einzustellende Temperatur ...

