Christian Thiel betreut als "sparstrumpf" das wikifolio "Global Champions"Korrekturen sind dazu da, um günstig einzukaufen. "Buy the dip" ist nicht umsonst eine der bekanntesten Strategien, um langfristig den Index zu schlagen. Warren Buffett hat sie wieder und wieder angewandt. Der Mann hat Nerven. In der Tat. Und reichlich Erfahrung mit Korrekturen, Bärenmärkten und Crashs. Er kauft gerne billig ein. Und er lässt sich von Katastrophen-Propheten und der Angst, die sie verbreiten, nicht anstecken. Recht hat er.Kommen Korrekturen eigentlich immer im Doppelpack? Das fragt man sich unwillkürlich, wenn man einen Blick auf das ablaufende Jahr 2018 wirft. Wie am Chart des S&P 500 Index ablesbar, ging es zunächst im Februar und März heftig nach unten. Kaum hatten sich die Kurse in der Folge erholt und sogar neue Hochs generiert, drehten sie im Herbst schon wieder nach Süden ab. Beide Korrekturen sind in etwa gleich stark gewesen. Sie führten den Index jeweils um rund 10 Prozent nach unten. Dank der neuen Hochs im September beendete der S&P 500 aber seinen zweiten Abschwung doch ein kleines Stück höher als im Februar und März.Die Folgen einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...