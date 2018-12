Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zara-Mutter habe klar Umsatz vor Gewinn gestellt, auch sei das dritte Quartal wegen des ungewöhnlich warmen Septembers schwach gewesen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des herausfordernden Umfelds im Einzelhandel sei die Entwicklung von Inditex aber solide. Das vergrößerte Kapitalpolster lasse höhere Ausschüttungen an die Aktionäre im kommenden Jahr erwarten./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 02:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

