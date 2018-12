Das in der Kategorie Patente als einer der Sieger ausgezeichnete 4.0-Logistikunternehmen verfolgt weltweit eine sehr aktive Politik zum Schutz seines geistigen Eigentums

Traxens, Entwickler einer globalen Lösung für die Überwachung und Koordination des multimodalen Verkehrs, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Kategorie Patente mit dem INPI-Preis 2018 ausgezeichnet wurde. Mit der Auszeichnung wird die von Traxens verfolgte Strategie zum Schutz geistigen Eigentums honoriert. Seit 2012 expandiert Traxens auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten mit einem starken Fokus auf Technologie.

Die diesjährige Jury hat Traxens als eines der zwölf KMU und der drei Forschungszentren als Preisträger ausgewählt. Das Unternehmen ist eines der drei Unternehmen, die in der Kategorie Patente ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung wurde von Eric Carreel, dem Vorsitzenden der Jury 2018, überreicht.

"Traxens hat den Containerschifftransport in das digitale Zeitalter überführt", so Eric Carreel, Präsident der Awards 2018. "Angesichts der hohen Qualität der von Traxens entwickelten Technologien werden einige davon zweifelsohne zu Industriestandards werden, während andere bereits in anderen Industriebereichen lizenziert wurden. Heute möchten wir dem Unternehmen zu seiner Strategie gratulieren, die eng mit der Qualität seines geistigen Eigentums verbunden ist."

Nach mehrjährigen Großversuchen stellt Traxens Transportunternehmen spezielle elektronische Geräte bereit, die an Containern angebracht werden. Diese liefern Informationen mit hohem Mehrwert, z. B. die Position des Containers auf See und an Land, die Stärke etwaiger Stöße, ein Protokoll der Türöffnungen und -schließungen sowie den Temperaturverlauf.

"Unsere Lösung wird derzeit in allen Flotten der Reedereien MSC und CMA CGM eingesetzt. Derzeit passen wir unser Produkt für die französische Bahngesellschaft SNCF an, damit es sich auch für Eisenbahnwaggons eignet. Außerdem arbeiten wir mit dem Unternehmen Daher an der Entwicklung einer vernetzten Dokumentenmappe für die Echtzeitüberwachung des Transports von Gütern mit sehr hohem Mehrwert", so Jacques Delort, General Manager von Traxens. "Auf dem noch sehr jungen Markt der Logistik 4.0 konnten wir in Zusammenarbeit mit acht öffentlichen Labors bahnbrechende technologische Lösungen entwickeln. Eines dieser Labore ist Inria, das französische Nationale Forschungsinstitut für Informatik und Automatisierung. Wir sind Inhaber zahlreicher internationaler Patenten und verfolgen ein sehr aktives Konzept bei der Bekämpfung patentrechtlicher Verstöße."

Seit ihrer Einführung im Jahr 1991 werden mit den INPI Awards innovative Unternehmen und Forschungszentren ausgezeichnet, die sich durch herausragende Strategien zum Schutz des geistigen Eigentums auszeichnen. Expliseat, Wandercraft, Devialet, BlaBlaCar und Fermob zählen zu den Preisträgern der vergangenen Jahre. Sie alle wurden dafür ausgezeichnet, dass sie Innovationen zu einer der Triebfedern ihres Wachstums gemacht haben und eine proaktive, konsistente Schutzrechtspolitik verfolgen.

Über Traxens

Traxens bietet Logistikunternehmen eine umfassende Lösung zur Überwachung und Koordination des multimodalen Verkehrs und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur digitalen Entwicklung im Logistiksektor. Dies wurde erreicht, indem robuste, in Container integrierte elektronische Geräte sowie die gemeinsam genutzte globale Plattform entwickelt wurden, die allen Logistikunternehmen Serviceleistungen mit sehr hohem Mehrwert bietet.

www.traxens.com

Über das INPI

Zusätzlich zu seinen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Registrierung und Gewährung von gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs und Modelle) fördert das französische Patent- und Markeninstitut INPI durch seine Arbeit die wirtschaftliche Entwicklung, um auf Innovationen und die damit verbundenen Themen aufmerksam zu machen und diese hervorzuheben. Das Institut unterstützt alle Innovationsträger dabei, ihre Projekte in konkrete Ergebnisse umzusetzen und aus ihren Innovationen Wert zu schöpfen.

Als eigenfinanzierte öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für gewerbliches Eigentum unterstellt ist, spielt das INPI auch eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung und Umsetzung politischer Strategien im Bereich des geistigen Eigentums, bei der Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie bei der Bekämpfung von Fälschungen.

Als aufbewahrende Stelle der Aufzeichnungen über sämtliche in Frankreich hinterlegten gewerblichen Schutzrechte und der Daten im Nationalen Handels- und Gesellschaftsregister bietet das INPI kostenlosen Zugang zu über 7 Millionen offenen, wiederverwendbaren Datensätzen.

www.inpi.fr

