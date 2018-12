Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) -



Vizetto Inc. meldete heute, dass seine interaktive Präsentationssoftware Reactiv STAGE im internationalen Umfang mit Ricohs neuester Generation an interaktiven Whiteboards gebündelt wird.



Reactiv STAGE ist eine speziell für den Konferenzraum mit Multi-Touch-Technologie entwickelte Präsentationssoftware, die auf den Bildungsmarkt ausgerichtet ist. Es gibt weltweit ca. 30 Millionen Unternehmenskonferenzräume, die noch nicht mit interaktiver Whiteboard-Technologie ausgestattet sind.



Die interaktiven Whiteboards von Ricoh bieten in Verbindung mit dem Softwarepaket Reactiv STAGE ein beispielloses Leistungsversprechen, das die Akzeptanz in diesem noch jungen Markt beschleunigen wird.



"Ricohs Entscheidung, Reactiv STAGE international zu bündeln, ist ein wichtiger Meilenstein und Erfolg für Vizetto", sagte Essa Qaqish, Director of Product Management & Marketing bei Vizetto. "Wir freuen uns, dass Kunden international Zugang zu einer mit innovativen Funktionen entwickelten Plattform haben, die ihren Workflow vereinfachen und verbessern und gleichzeitig Zeit sparen. Damit sind Kunden in der Lage, eine leistungsfähigere und ansprechendere Präsentation zu liefern, die einen interaktiven und kollaborativen Charakter hat. Reactiv STAGE ermöglicht es, jede Datei nativ zu öffnen, Markup- und Tintendokumente zu erstellen, Dateirevisionen zu verfolgen und zu verwalten, zusätzliche Anzeigen zu verwalten und jede Art von Dokument oder Datei einfach anzuordnen und zu vergleichen."



"Die Integration von Reactiv STAGE in unsere interaktiven Whiteboards stellt sicher, dass wir eine äußerst leistungsstarke Präsentations- und Kollaborationslösung für Unternehmen und Schulen anbieten", sagte Herr Yoshinori Sakaue, General Manager der Digital Business Group von Ricoh. "Wir haben uns für Vizetto entschieden, weil die Lösung unsere gesamte Technologie mit modernster Software und einer wirklich innovativen Benutzerfreundlichkeit abrundet."



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vizetto.com



Informationen zu Vizetto



Vizetto entwickelt innovative Präsentations- und Kollaborationssoftware, die Meetings effizienter und produktiver gestaltet. Reactiv ist optimiert und vermittelt das gleiche Gefühl wie von Hand mit Stift und Papier zu schreiben. Vizetto will die Frustrationen der Kunden mit bestehenden Präsentations- und Whiteboard-Anwendungen beseitigen, die zu einer höheren Effizienz bei Präsentationen, Meetings, Schulungen und Unterricht beitragen.



Informationen zu Ricoh



Ricoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgt mit innovativen Technologien und Services dafür, dass Menschen smarter arbeiten können. Seit mehr als 80 Jahren ist Ricoh Innovationstreiber und ein führender Anbieter für Dokumentenmanagement, IT-Services, kommerziellen und industriellen Druck, Digitalkameras und Industrielösungen. Die Ricoh Group hat ihren Hauptsitz in Tokio und ist in fast 200 Ländern und Regionen vertreten.



