Mainz (ots) - Woche 50/18 Donnerstag, 13.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018



5.50 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS



.50 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Deutschland 2018



7.35 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017



8.03 heute Xpress



8.05 Frontal 21-Dokumentation Die Tricks der Fleischpanscher Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird Deutschland 2018



8.35 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



9.20 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018



10.05 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018



10.35 ZDFzeit Der große Warentest Richtig sparen im Haushalt Deutschland 2018



11.20 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



12.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Fertiggerichte, Pausensnacks & Co. Deutschland 2018



12.50 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



13.35 Waschen, Schneiden, Whiskey Die Barbiere von Bonn Deutschland 2016



14.20 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in Deutschland Deutschland 2018



15.05 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017



15.50 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014



16.35 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014



17.20 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015



18.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



23.05 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018



23.50 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018



0.30 heute journal



1.00 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018



1.45 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018



2.30 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018



3.10 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017



3.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Petra Großbritannien 2017



4.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017



