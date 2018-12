Die Aktie von Gold Standard Ventures hat binnen zweier Monate rund ein Drittel ihres Werts verloren. Schlechte Nachrichten gab es keine, ganz im Gegenteil! Und selbst das Goldpreisumfeld spielte mit. Woran lag es also?

Operativ läuft es, an der Börse aber nicht mehr!

Gold Standard Ventures (1,64 CAD | 1,07 Euro; CA3807381049) ist einer der interessantesten Junior-Explorer in Nordamerika. Nicht umsonst wird das Unternehmen an der Börse aktuell mit mehr als 420 Mio. CAD bewertet. Gold Standard Ventures entwickelt in Nevada das Doppelprojekt Pinion / Dark Star. Dafür verfügt man bereits über eine Ressourcenschätzung mit kombiniert 2,6 Mio. Unzen Gold. Die beiden Vorkommen liegen nur zwei Kilometer auseinander und werden daher wie eins behandelt. Hier kann man schließlich Synergien heben. Noch dazu liegt das Projekt in Nevada, die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche und das Material eignet sich für den Abbau im Heap Leach-Verfahren. Das sind alles Faktoren, die für niedrige Förderkosten sprechen. Noch dazu steht im Januar die nächste Ressourcenschätzung an. Am Markt wird mit einem Sprung auf 3 bis 4 Mio. Unzen Gold gerechnet. Die Analysten von GMP Securities taxieren die neue Ressource auf 3,4 Mio. Unzen. Damit wäre das Projekt groß genug, um aus Gold Standard Ventures einen Übernahmekandidaten zu machen.

Irrational und ineffizient

Trotz der guten ...

