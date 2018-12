FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank lehnt einen aktuellen Kommentar zu den Gerüchten über eine angeblich bevorstehende Fusion mit der Commerzbank AG ab. Ein Sprecher verwies auf Anfrage allerdings auf eine Äußerung des Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing. Dieser hatte im November gesagt, er spüre bezüglich einer Fusion kein Drängen der Politik. Sewing bekräftigte seine Position, wonach die Bank zunächst die Profitabilität steigern müsse, bevor sie an Übernahmen oder Fusionen denken könne.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg an diesem Mittwoch und in der Vorwoche Focus Online hatten berichtet, dass die Bundesregierung an einer Fusion der beiden Institute arbeite. Das Finanzministerium hält über 15 Prozent der Commerzbank-Anteile.

December 12, 2018 10:19 ET (15:19 GMT)

