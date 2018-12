Essen (ots) -



2019 präsentiert das Museum Folkwang ein umfangreiches und interdisziplinäres Programm mit Gruppen- und Einzelausstellungen, Interventionen und Sammlungspräsentationen. Es werden Künstler_innen wie Emil Pirchan, Marge Monko, Christian Jendreiko, Veit Stratmann, Margot Bergman, Nancy Spero und William Forsythe vorgestellt. Die große Herbstausstellung "Der montierte Mensch" (ab 7. November) nimmt mit nationalen und internationalen Leihgaben künstlerische Konzepte und Verflechtungen zwischen Mensch und Maschine in den Blick.



Peter Gorschlüter, Direktor Museum Folkwang, betont: "Das Ausstellungsprogramm 2019 entwickelte sich originär aus der Folkwang-Idee: Wie ein roter Faden wird die Verbindung von Kunst und Leben die interdisziplinären Ausstellungsprojekte und die Sammlungsarbeit durchdringen. Das wichtigste Vorhaben meiner Programmatik bleibt es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dies soll sich bei jeder Ausstellung oder Veranstaltung, bei jedem Besuch bemerkbar und das Museum zu einem Ort des Austauschs machen."



Im kommenden Jahr stellt das Museum Folkwang in monografischen Ausstellungen unterschiedliche Künstler_innen vor: Das Deutsche Plakat Museum entdeckt im Februar 2019 mit mehr als 350 Werken den Universalkünstler Emil Pirchan (1884-1957). Zeitgleich präsentiert die Fotografische Sammlung rund 30 Fotografien und Videos der estnischen Künstlerin Marge Monko. Ab Juni folgt die Ausstellung "Nancy Spero". Zehn Jahre nach ihrem Tod widmet das Museum Folkwang der US-amerikanischen Künstlerin eine große Überblicksausstellung mit rund 80 Werken, darunter Arbeiten auf Papier, Gemälde sowie installative Werke.



Die große Herbstausstellung "Der montierte Mensch" (ab 7. November) untersucht das Wechselverhältnis zwischen Mensch und Maschine von der Industriellen Revolution bis ins digitale Zeitalter. Fünf Kapitel versammeln die Bildwelten von Otto Dix, Marcel Duchamp, El Lissitzky über Fernand Léger, Hannah Höch, John Heartfield bis zu Eduardo Paolozzi, Rebecca Horn und Ed Atkins.



2019 gestaltet das Museum Folkwang die Präsentation der ständigen Sammlung komplett neu. In der Sammlungspräsentation "Neue Welten" treten die unterschiedlichen Sammlungsbereiche des Museums mit exemplarischen Werken in Dialog. Jenseits einer strikten Chronologie erzählen sie in thematischen Räumen Kunstgeschichten von Umbrüchen, Übergängen und Neuanfängen. Flankiert wird die Neupräsentation der Sammlung durch die dreiteilige Bauhaus-Reihe mit "Lyonel Feininger" (ab 18. Januar), "Bühnenwelten" (ab 28. April) und "László Moholy-Nagy" (ab 20. September).



Eine Vielzahl von Interventionen in den Räumen der ständigen Sammlung, im Foyer und den Zwischenräumen begleiten die Sonderausstellungen und Sammlungspräsentation. Den Auftakt macht der Künstler und Choreograf William Forsythe. Christian Jendreiko entwickelt mit "Lust & Rätsel" (ab 8. März) eine neue generative Arbeit für das Museum Folkwang. Darüber hinaus sind Young Jae-Lee (ab Ende Mai) mit Keramiken im Gartensaal und Veit Stratmann mit "Module/Essen" (ab Juli) in den Zwischenräumen des Neubaus mit eigenen Interventionen vertreten.



