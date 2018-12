Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die vorläufige Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) durch Savills und Cushman & Wakefield zum Stichtag 31. Dezember 2018 führt zu einer Marktwertanpassung zwischen EUR 370 Mio. und EUR 400 Mio. gegenüber dem Marktwert zum 30. Juni 2018 (ohne Berücksichtigung von An- und Verkäufen im zweiten Halbjahr 2018), so die TLG IMMOBILIEN AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

