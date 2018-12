Zürich (ots) - Der Industrielle Michael Pieper reagiert beim

Küchenbauer Franke auf den Handelsstreit zwischen den USA und China.

«Da haben wir jetzt gegengesteuert und eine Verlagerung von China zu

den Philippinen vorgenommen», sagt Pieper im Gespräch mit der

«Handelszeitung». Allerdings gehe es dabei nur um einen Teilbereich,

in dem Franke für die Produktion in den USA Güter aus China

beschafft. Was etwa das Kaffeemaschinengeschäft mit Franke betreffe,

«sehe ich keine Probleme», so Pieper weiter.



Ansonsten sei Franke durch die Schwäche in Italien betroffen. In

Russland dagegen gehe es «relativ gut», der westliche Druck auf

Russland sei kein Problem. «Wir profitieren in Russland», sagt

Pieper, «wir haben einen grossen Marktanteil.» Franke ist in Russland

stark mit Kaffeemaschinen, Foodservice Systems, Systemgastronomie und

Dunstabzugshauben unterwegs.



Bei Feintool, wo Piepers Beteiligungsgesellschaft Artemis die

Mehrheit hält, will er die «Elektromobilität aus- und aufbauen». Ein

Schwerpunkt bei Artemis ist die Weiterentwicklung des

Immobilienbereichs. Die bisherigen Investitionen in Liegenschaften

werfen 6 Prozent brutto, 5 Prozent netto ab. «Wenn es weniger ist,

machen wir nicht mit», so Pieper.



