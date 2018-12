Oedheim (ots) -



Ein bellender Hund hilft, Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Die Alternative zum echten Schäferhund: der elektronische Wachhund EW01 von Pentatech. Dieser Wachhund schützt vor ungebetenen Gästen und vertreibt sie durch täuschend echt klingendes Hundegebell.



Bei Bewegung Bellen



In der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Besonders an Feiertagen und wenn viele Menschen verreisen, schlagen Einbrecher gerne zu. Was schützt das Zuhause am besten - eine Alarmanlage oder ein großer Wachhund? Aus Kostengründen kommt oft keine der beiden Optionen in Frage. Die optimale Lösung: ein elektronischer Wachhund. Das Gerät wird einfach im Innenraum neben einer zu überwachenden Tür platziert, z.B. der Haus-, Terrassen- oder Kellertür. Ein in den Wachhund integrierter Sensor erkennt Bewegungen außerhalb der Wohnung - auch durch die Wand. Über den 17cm großen Lautsprecher wird sofort lautes Hundegebell ausgelöst, wenn sich jemand der Tür nähert. Alternativ ist auch ein Gong- oder Sirenenton einstellbar.



Elektronischer Wachhund vertreibt Einbrecher



Durch das laute und authentische Hundegebell werden Einbrecher abgeschreckt, bevor sie in die Wohnung eindringen. So schützt der elektronische Wachhund das Zuhause, wenn die Bewohner unterwegs sind. Auch bei Anwesenheit der Bewohner warnt er diese, wenn sich ein ungebetener Gast dem Haus nähert. Für zusätzliche Sicherheit kann ein Alarm durch Drücken der Paniktaste an der Fernbedienung ausgelöst werden.



Pflegeleicht



Der elektronische Wachhund EW01 von Pentatech ist sehr einfach über die mitgelieferte Fernbedienung zu bedienen und scharf zu schalten. Lautstärke und Empfindlichkeit können individuell am Gerät eingestellt werden. Optional kann der elektronische Wachhund durch zusätzliche Funkmelder, zum Beispiel Öffnungsmelder, erweitert werden. Das Ergebnis: Werden die Funkmelder durch Öffnen eines Fensters ausgelöst, wird dies sofort durch lautes Hundebellen quittiert, bevor jemand in die Wohnung einsteigt. So realistisch, dass sich kein Einbrecher persönlich von der Anwesenheit eines Wachhundes überzeugen will.



