Zürich (ots) - Die Schweiz wehrt sich gegen das Zollregime von

US-Präsident Donald Trump: «Wir haben beschlossen, angesichts der

seit März 2018 auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängten

US-Massnahmen die Einsetzung eines WTO-Panels zu verlangen», sagt ein

Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco zur

«Handelszeitung». Denn: «Die US-Massnahmen verletzen WTO-Recht.» Für

die Schweiz sei es zentral, dass die Handelsbestimmungen eingehalten

würden. Da im November ein Treffen des WTO-Streitbeilegungsgremiums

stattfand, hat die Schweiz ihren Antrag zur Einsetzung des Panels

eingereicht. Es ist die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit mit

den USA.



Es geht dabei um US-Präsident Donald Trumps Importzölle auf Stahl

und Aluminium, die er aus Gründen der «nationalen Sicherheit» im

Frühling eingesetzt hat. Sie betreffen unmittelbar Schweizer Exporte

in die USA im Wert von vorläufig 85 Millionen Franken.



Der Fall reicht für ein Präjudiz mit gewaltigen Folgen: Sollte es

der Schweiz und ihren acht Verbündeten in der WTO - darunter die EU,

Kanada, Mexiko und Norwegen - nicht gelingen, die US-Zölle mit deren

Argument der nationalen Sicherheit zu kippen, kann sich das zu

Milliardenschäden für die Schweizer Wirtschaft auswachsen. Bedroht

wären nicht nur Stahlproduzenten. Sondern viele Kernbranchen,

darunter die Pharma- und die Autozulieferindustrie. Bei

Nischen¬lieferanten wie etwa Metallbeschichtern gehe es sogar um

deren Existenz.



