Baar (Schweiz) (pta024/12.12.2018/17:00) - Das von der OpenLimit SignCubes AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der OpenLimit Holding AG, gemeinsam mit der Power Plus Communications AG entwickelte Smart Meter Gateway (SMGW) wurde heute als erstes SMGW in Deutschland vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach dem international anerkannten IT-Sicherheitsstandard Common Criteria EAL 4+ zertifiziert. Das SMGW ist ein Hardware- / Software-Device, dass die Kommunikation von Stromzählerdaten an Energieversorger und Endkunden absichert. Dabei erfüllt das SMGW die gesetzlichen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz, und der Einbau ist gesetzlich für definierte Stromkundengruppen verpflichtend.



Die Zertifizierung stellt den letzten und wichtigsten Schritt auf dem Weg zur Marktreife des SMGW und damit einen wesentlichen Schritt für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der OpenLimit Holding AG dar. So kann nunmehr mit Produktion und Vertrieb des SMGW begonnen werden. Die Gesellschaft verbindet hiermit signifikante Umsatz- und Wachstumserwartungen für die kommenden Geschäftsjahre.



Über OpenLimit OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen, elektronische Identitäten, elektronische Signaturen und beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein. Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt knapp 50 hochqualifizierte Mitarbeiter.



