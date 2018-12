Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 83,50 auf 77,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Schätzungen für den Kupferproduzenten, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Vorstandschef sein Amt Mitte 2019 niederlegen werde, habe überrascht, da sich das Unternehmen mitten in einer strategischen Neuausrichtung befinde./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-12-12/17:35

ISIN: DE0006766504