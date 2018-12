Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Godewind Immobilien AG Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 12.12.2018 / 17:44 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JPMORGAN CHASE & Co. 07. Dezember 2018 Mr Gunnar Janssen Head of Investor Relation Godewind Immobilien AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Absichtserklärung Sehr geehrte Damen und Herren, Wir beziehen uns auf § 43 des Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) betreffend der Stimmrechtsmeldungsverpflichtung hinsichtlich der Beteiligung der JPMorgan Chase & Co. an der Godewind Immobilien AG. Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmeldung vom 26. November 2018 betreffend die Stimmrechte die die Meldeschwelle von 10% überschritten haben, finden Sie bitte nachstehend weitere Informationen bezüglich der Ziele, die sich auf diese Beteiligung beziehen, die wir als Prime Broker halten. Als Prime Broker bietet J.P. Morgan Securities LLC (eine Tochter der JPMorgan Chase & Co.) seinen Kunden Finanzdienstleistungen und Verwahrungsdienstleistungen an. Hinsichtlich der Beteiligung laut der Meldung vom 26. November 2018 hat J.P. Morgan Securities LLC nur die Nutzungsrechte an dieser Kunden-Beteiligung. Weitere Stimmrechte könnten durch J.P. Morgan Securities LLC innerhalb der nächsten zwölf Monate im Zuge des normalen Geschäftsbetriebes erworben werden, oder auch nicht. Es gibt keinerlei Absicht diese Stimmrechte auszuüben; auch hat J.P. Morgan Securities LLC keinen Einfluss auf den Vorstand oder den Aufsichtsrat und strebt auch keine Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an. Auch dienen diese Kundenbeteiligungen an der Godewind Immobilien AG aus Sicht der J.P. Morgan Securities LLC nicht der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung von Handelsgewinnen Im Falle weiterer Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Mit freundlichen Grüßen Tung T Le EMEA Compliance Department JPMorgan Chase Bank, National Association 20 Finsbury Street EC2Y 9AQ, London Tel +44 (0)20 7742 9997 Fax +44 (0)20 3493 0684 12.12.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Godewind Immobilien AG Taunusanlage 8 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757405 12.12.2018 ISIN DE000A2G8XX3 AXC0262 2018-12-12/17:44