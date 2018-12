Die Musiksparte des chinesischen Online-Riesen Tencent ist beim Börsen-Debüt in New York auf reges Anlegerinteresse gestoßen. Die Anteilscheine der Tencent Music Entertainment Group eröffneten bei der Premiere am Mittwoch zum Einstandskurs von 14,10 Dollar und standen zuletzt mit über zehn Prozent im Plus.

Die Papiere waren zuvor allerdings nicht so teuer wie erhofft bei Investoren losgeschlagen worden - mit 13 Dollar lag der Ausgabekurs am unteren Ende der von Tencent anvisierten Preisspanne. Damit erlöste der Börsengang brutto rund 1,1 Milliarden Dollar bei einer Gesamtbewertung von etwa 21,3 Milliarden Dollar (18,7 Mrd Euro).

Den größten Börsengang eines chinesischen Unternehmens in New York stemmte in diesem Jahr der Online-Videodienst iQiyi, der im März mehr als zwei Milliarden Dollar erlösen konnte. Den Rekord hält der Internethandels-Riese Alibaba - ihm war es im September 2014 gelungen, mehr als 20 Milliarden Dollar bei Anlegern einzusammeln./hbr/DP/men

ISIN KYG875721220 US88034P1093

