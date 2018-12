Dem Musikstreamingdienst gelingt der viertgrößte Börsengang eines chinesischen Unternehmens in diesem Jahr. Anders als Spotify schreibt Tencent Music schwarze Zahlen.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Der chinesische Musik-Streamingdienst Tencent Music Entertainment (TME) hat bei seinem Börsengang an der New York Stock Exchange (Nyse) knapp 1,1 Milliarden Dollar eingenommen, wie das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares), die den Wert der Aktie abbilden, wurden zu 13 Dollar platziert. Sie sind leichter in den USA anzubieten als die Originalaktien.

Damit lagen diese Papiere am unteren Ende der Preisspanne, die 13 bis 15 Dollar betrug. Die Scheine starteten am Mittwoch an der Nyse in den Handel. Der Startpreis lag bei 14,10 Dollar. Im Gegensatz zum schwedischen Konkurrenten Spotify, der in den ersten neun Monate einen Verlust von 520 Millionen Dollar einfuhr, ist TME profitabel.

Die Chinesen meldeten für den gleichen Zeitraum einen Gewinnsprung um 244 Prozent auf 394 Millionen Dollar. Der Umsatz wurde auf rund zwei Milliarden Dollar nahezu verdoppelt. Spotify ...

