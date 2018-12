Essen (ots) - Tausende Beschäftigte der Thyssenkrupp-Stahlsparte erhalten Anfang nächsten Jahres eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von 1000 Euro. Den Bonus gebe es für alle Tarifmitarbeiter und die nichtleitenden außertariflich Angestellten von Thyssenkrupp Steel Europe, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstag) unter Berufung auf ein Flugblatt der IG Metall. Stahl-Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol lobt die Zahlung als "wohlverdiente Wertschätzung für unsere Belegschaft". Ende Januar soll das Geld überwiesen werden. Die Gewerkschaft verweist auf die deutliche Gewinnsteigerung der Stahlsparte im vergangenen Geschäftsjahr. Der Bilanz zufolge gehören mehr als 27.700 Mitarbeiter zur Thyssenkrupp-Sparte Steel Europe. In den Tochterfirmen gelten allerdings meist eigenständige Vereinbarungen zur Erfolgsbeteiligung.



