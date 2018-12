ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat die Schweizer Börse zur Wochenmitte den Handel beendet und damit die positive Tendenz des Vortages fortgesetzt. Teilnehmer verwiesen auf weitere zuversichtlich stimmende Meldungen von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Dazu kam ein Bericht, nach dem der italienische Premier-Minister Giuseppe Conte der EU noch am Mittwoch revidierte Haushaltszahlen vorlegen wollte.

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 8.861 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und lediglich ein -verlierer gegenüber. Der Umsatz lag mit 61,33 Millionen Aktien auf dem Niveau des Vortages.

Das Wall Street Journal hatte berichtet, China bereite die Öffnung seiner Märkte für ausländische Unternehmen vor. Damit wäre die bisherige chinesische Industriepolitik hinfällig. Sie hatte unter anderem ausländischen Unternehmen lediglich Minderheitsbeteiligungen erlaubt. Bereits am Vortag hieß es aus Kreisen, China wolle die Importzölle für in den USA gefertigte Autos wieder auf 15 von aktuell 40 Prozent senken.

Die Meldungen aus Italien trieb vor allem den europäischen Banken-Index um 2,8 Prozent an. Auch die Schweizer Bankenwerte zogen kräftiger an: UBS gewannen 2,3 Prozent, Credit Suisse 2,5 Prozent und Julius Bär verbesserten sich um 2,9 Prozent. Bei der Credit Suisse stand zusätzlich der Kapitalmarkttag im Fokus. Die Dividende soll steigen und das Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Franken soll nicht nur 2019 laufen, sondern in ähnlicher Höhe auch 2020. Nach Ansicht der Analysten von Citi sind diese Ziele nicht gerade ambitioniert. Die Entscheidung, Aktien zurückzukaufen, sei zwar zu begrüßen, man habe aber auf ein größeres Volumen gehofft.

Die ABB-Aktie war mit einem Plus von 4,0 Prozent der SMI-Tagesgewinner. Der Elektrotechnikkonzern verhandelt derzeit mit dem japanischen Mischkonzern Hitachi über eine Neuausrichtung der bestehenden Partnerschaft im Stromnetz-Geschäft. Ob die Gespräche in einer wie auch immer gearteten Transaktion münden, ist laut ABB aber völlig offen. Spekulationen, dass ABB sich von seiner Sparte Power Grid trennen will, kursieren bereits seit einiger Zeit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2018 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.