Am kommenden Mittwoch könnte die Fed erneut den Zins anheben. US-Präsident Donald Trump würde eine erneute Erhöhung für "töricht" halten.

Vor der absehbar vierten Zinserhöhung in diesem Jahr in den USA hat sich der Inflationsdruck etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im November nur noch um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Im Oktober hatte die Teuerung bei 2,5 Prozent gelegen. Hauptgrund für den Rückgang ist die günstigere Energie, die sich für die Amerikaner insbesondere in fallenden Preise an den Zapfsäulen bemerkbar machten. Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, kann beide Ziele weitgehend als erfüllt abhaken.

Sie blickt besonders auf die Verbraucherausgaben, bei denen sich zuletzt ebenfalls eine Abschwächung des Preisauftriebs abzeichnete. Die entsprechende Kennziffer, Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...