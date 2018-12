Stutgart (ots) -



- "Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 13. Dezember 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg - Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Nach dem Anschlag in Straßburg - wie schützt die Polizei Weihnachtsmärkte?



In Straßburg fahndet die Polizei nach dem Schützen, der in der Straßburger Innenstadt Passanten niedergeschossen hat und anschließend geflüchtet ist. Die Grenzen nach Baden-Württemberg werden streng kontrolliert. Der mutmaßliche Täter ist laut französischer Behörden ein islamistisch radikalisierter und polizeibekannter Franzose. Wie sicher sind die Weihnachtsmärkte im Land? Wie kommt die Polizei Gefährdern auf die Spur, um Anschläge zu verhindern?



Vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt Stuttgart



Wie geschützt fühlen sich die Weihnachtsmarktbesucher? Reporterin Alexandra Gondorf informiert sich bei den Ordnungsbehörden über das Sicherheitskonzept.



Gift im Weihnachtsbaum



Mehr als 70 Prozent aller Weihnachtsbäume sind mit Pestiziden belastet, sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Unkrautvernichter wie Glyphosat kleben an den Nadeln und vergiften die Luft im Wohnzimmer. Gibt es Grenzwerte und Kontrollen?



Eskalation auf dem Sportplatz



Immer wieder sind Schiedsrichter der unteren Ligen Opfer von Pöbeleien, Tritten oder Prügelattacken. Zeigt sich fehlender Respekt und eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft auch auf den Fußballplätzen?



Silvester-Feuerwerk - nein danke?



Die Stadt Schopfheim hat Böller und Raketen aus der Innenstadt verbannt. In vielen anderen Städte ist Silvesterfeuerwerk aus Brandschutzgründen nur eingeschränkt erlaubt. Manche fordern, privates Feuerwerk zu verbieten. Es sei zu gefährlich, zu laut und umweltschädlich. CDU zwischen Katerstimmung und Aufbruch Nach Annegret Kramp-Karrenbauers knappem Sieg im Kampf um den CDU-Vorsitz verzeichnet das "Merzland" Baden-Württemberg erste Parteiaustritte. In der Südwest-CDU bedauern viele die knappe Niederlage ihres Favoriten Friedrich Merz. Landeschef Thomas Strobl fordert, zusammen zu stehen und nach vorne zu blicken. Wie gespalten ist die Landes-CDU und welche Rolle spielt sie künftig im Bund?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



