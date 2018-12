Ad-hoc-Mitteilung: Interroll erweitert die Produktionskapazitäten für Förderer und Sorter mit einem neuen Standort in Deutschland

Sant'Antonino, Schweiz, 12.Dezember 2018. Interroll kündigt an, weitere Kapazitäten zu schaffen, um für eine wachsende Nachfrage seitens der Kunden und Anwender nach Förderern und Sortern und weiteren Produktengerüstet zu sein.Ein neues Werk wird in Kronau (Grossraum Karlsruhe) mitrund 15.000 qm Produktionsflächeentstehen. Das Unternehmen investiert in Etappen insgesamt rund 40 Millionen Euro und plant die Fertigstellung des Werks bis Ende 2020.

Neben bereits erfolgreich etablierten Lösungen wie beispielsweise der modularen Fördererplattform MCP wird Interroll weitere innovative Produkte und Lösungen im Bereich Conveyors und Sorters im ersten Quartal 2019 neu auf den Markt bringen und sorgt so für einen positiven Ausblick. "Interroll trägt der hohen Wachstumsdynamik bei Förderern und Sortern mit der Entscheidung für ein zweites, deutlich größeres Werk in Kronau Rechnung. Damit sichern wir auch für die Zukunft schnelle Lieferzeiten für unsere Kunden und Endanwender", so Jens Strüwing Executive Vice President Products & Technology der Interroll Gruppe. Wirksame Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Produktionskapazitäten am Standort Sinsheim wurden eingeleitet und bleiben bis zur Eröffnung des neuen Werks in Kronau in Kraft.

Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich in Etappen auf insgesamt rund 40 Millionen Euro. Das Vorhaben umfasst rund 15.000 qm neue Produktionsfläche und 1.700 qm Bürofläche. "Mit dem neuen Werk schaffen wir nicht nur neue Kapazitäten, sondern ordnen auch unsere Produktionsschwerpunkte insgesamt neu.", so Strüwing. "Damit verdoppeln wir in Europa unsere Produktionsfläche im Bereich Förderer & Sorter und investieren gezielt in einen höheren Automatisierungsgrad." Geplant ist die Montage von Förderern in Kronau, wie etwa der im weltweiten Markt sehr erfolgreichen modularen Fördererplattform MCP, welche gegenwärtig im Werk Sinsheim angesiedelt ist. Die dort dann freiwerdenden Kapazitäten werden künftig für eine erweiterte Produktion von Sortern genutzt. Im neuen Werk wird künftig ebenfalls das globale Kompetenzzentrum für Förderer angesiedelt sein.

Der neue Standort soll im Baugebiet "A5 Quartier" in Kronau entstehen. Zum Erwerb des entsprechenden Grundstücks liegt bereits ein positiver Beschluss des Kronauer Gemeinderats vor. Es bietet eine sehr gute Anbindung ans Verkehrsnetz und an internationale Flughäfen und liegt in Reichweite des bereits bestehenden Interroll-Werks in Kronau und des Standorts Sinsheim, sodass es nur positive Auswirkungen auf etablierte Lieferketten geben wird. "Auch mit einem Umzug bleiben wir mit unseren Mitarbeitern in dieser Region, die ein sehr gutes Umfeld für uns als Industrieunternehmen bietet. Das Ausbildungsniveau ist hoch und im Markt gibt es den für uns passenden Mix an Fachkräften für ein künftiges Wachstum vor Ort", so Bernhard Kraus, der mit den Planungen zum neuen Werk betraute Geschäftsführer der Interroll Automation GmbH in Sinsheim.

