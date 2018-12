Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Positive Signale rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China erhöhen bei den Investoren zur Wochenmitte die Kaufbereitschaft - nicht nur an der Wall Street. Auch in Asien und in Europa zogen die Indizes deutlicher an. Bereits am Vortag hatte es aus Kreisen geheißen, China senke die Zölle auf Autoimporte aus den USA. Nun berichtete das Wall Street Journal, die chinesische Regierung wolle künftig eine andere Politik verfolgen.

Chinas führende Planungsagentur und hochrangige Politikberater erarbeiten demnach einen Ersatz für "Made in China 2025" - die Blaupause von Präsident Xi Jinping, um das Land zu einem Marktführer in der High-Tech-Branche zu machen. Das Land rudere in seinem Bestreben nach Dominanz in der Fertigung zurück und wolle offener für die Beteiligung ausländischer Unternehmen werden, sagten Informanten der Zeitung.

Als günstig für die Entwicklung im Handelsstreit wird auch gesehen, dass die festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gegen Kaution und strikte Auflagen in Kanada freigelassen wurde.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 1,4 Prozent auf 24.718 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 1,5 Prozent und der Nasdaq-Composite verzeichnet einen Aufschlag von 2,1 Prozent.

Die mit Blick auf die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche zu beachtenden Verbraucherpreise für November fielen exakt wie erwartet aus. Im Umfeld der robusten US-Konjunktur sei das für Aktien positiv zu werten, sagt David Kelly von JP Morgan Asset Management. Der Dollar gibt auf breiter Front leicht nach.

Zuletzt waren bereits zumindest leichte Zweifel aufgekommen, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen zum vierten Mal im laufenden Jahr erhöhen wird. Die US-Zehnjahresrendite zieht tendenziell weiter an, auch weil das Interesse für Anleihen wegen der festen Aktien sinkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 2,7 Basispunkte auf 2,90 Prozent zu.

Pfund setzt auf May-Sieg

Womöglich für etwas Störfeuer sorgen könnte im Handelsverlauf das anhaltende Polit-Chaos in Großbritannien. Premierministerin Theresa May muss sich am Abend einem Misstrauensvotum ihrer Partei stellen. Die Abstimmung ist zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ angesetzt. Sollte May das Misstrauensvotum überstehen, dürfte das eher gegen einen harten Brexit sprechen.

Am Devisenmarkt reagiert das britische Pfund positiv auf Berichte, wonach May die anstehende Abstimmung über den Parteivorsitz überstehen dürfte. Aktuell kostet das Pfund 1,2660 Dollar, im Tagestief nach Bekanntwerden der Abstimmung war es bis auf 1,2427 Dollar abgesackt.

Ölpreise von schwächeren US-Lagerdaten nur kurz belastet

Der schwächer als erwartete Rückgang bei den wöchentlichen US-Lagerdaten belastete die Ölpreise nur kurz - es setzt sich letztlich die Erleichterung darüber durch, das die Lagerbestände bereits die zweite Woche in Folge gefallen sind. Im Wochenvergleich ergab sich ein Rückgang um 1,2 Millionen Barrel, während Analysten mit einem Minus von 3 Millionen gerechnet hatten. Am Vorabend hatte der Branchenverband API sogar einen Rückgang um gut 10 Millionen Barrel vermeldet. Für die europäische Referenzsorte Brent geht es um 1,6 Prozent nach oben auf 61,17 Dollar, WTI steigt um 1,5 Prozent auf 52,44 Dollar. Etwas Unterstützung für die Ölpreise kommt auch vom leichteren Dollar.

Autowerte legen erneut zu

Am Aktienmarkt klettern die Autoaktien von Ford, General Motors und Fiat Chrysler um bis zu 3,2 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Titel mit den Meldungen um sinkende Importzölle in China zugelegt.

Under Armour fallen in einem freundlichen Gesamtmarkt um 8,2 Prozent. Das Unternehmen veranstaltet am Mittwoch den ersten Investorentag seit drei Jahren. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des Sportartikel-Herstellers noch rund 50 Prozent im Plus.

Die Papiere von Tencent Music Entertainment legen an ihrem ersten Handelstag deutlich zu. Der aktuelle Kurs liegt bei 14,35 Dollar und damit gut 10 Prozent über dem Ausgabepreis von 13 Dollar. Der Börsengang des Musik-Streaming-Unternehmens aus China ist einer der größten in den USA in den vergangenen Jahren. Der Ausgabepreis bewertet das Tochter-Unternehmen der Tencent Holding mit 21,3 Milliarden Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.718,10 1,43 347,86 0,00 S&P-500 2.677,23 1,53 40,45 0,14 Nasdaq-Comp. 7.181,30 2,13 149,47 4,03 Nasdaq-100 6.853,05 2,22 148,81 7,14 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,77 1,2 2,76 157,2 5 Jahre 2,76 2,0 2,74 83,7 7 Jahre 2,83 2,1 2,80 57,8 10 Jahre 2,90 2,7 2,88 46,0 30 Jahre 3,14 1,3 3,13 7,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:46 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1363 +0,38% 1,1327 1,1320 -5,4% EUR/JPY 128,68 +0,25% 128,50 128,44 -4,9% EUR/CHF 1,1271 +0,24% 1,1246 1,1235 -3,8% EUR/GBP 0,8977 -0,96% 0,9062 0,9037 +1,0% USD/JPY 113,24 -0,14% 113,44 113,43 +0,5% GBP/USD 1,2660 +1,38% 1,2500 1,2524 -6,3% Bitcoin BTC/USD 3.455,58 +2,53% 3.375,13 3.325,00 -75,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,44 51,65 +1,5% 0,79 -9,2% Brent/ICE 61,17 60,20 +1,6% 0,97 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,55 1.242,50 +0,2% +3,05 -4,4% Silber (Spot) 14,76 14,55 +1,4% +0,21 -12,9% Platin (Spot) 802,00 785,50 +2,1% +16,50 -13,7% Kupfer-Future 2,77 2,77 0% 0 -17,5% ===

