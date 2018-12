Nürnberg (ots) -



Der bundesweite Discounter NORMA stellt seinen Kunden ab sofort Apple Pay zur Verfügung, die einfache, sichere und geschützte Methode für mobiles Bezahlen, die den Einkauf revolutioniert.



Alle Kassen-Terminals in den rund 1.300 deutschen NORMA-Filialen sind entsprechend ausgerüstet.



Im Mittelpunkt jeder Zahlung mit Apple Pay stehen Sicherheit und Datenschutz. Das bedeutet: Bei der Verwendung einer Kredit- oder Debitkarte (der Discounter NORMA unterstützt hier Mastercard und Visa) mit Apple Pay werden die individuellen Kreditkartennummern weder auf dem Endgerät noch auf den Apple Servern gespeichert. Stattdessen wird eine ausschließlich gerätebezogene Nummer zugeteilt, verschlüsselt und dann zuverlässig im sicheren Element (Secure Element) des jeweiligen Apple Gerätes gespeichert. Jede Transaktion wird durch einen einmaligen, temporären dynamischen Sicherheitscode genehmigt.



Aus der NORMA-Zentrale heißt es zur aktuellen Neueinführung von Apple Pay: "Einfaches, sicheres und schnelles Bezahlen mit Apple Pay bietet unseren Kunden einen attraktiven Vorteil, der hervorragend zu NORMA passt."



Apple Pay ist völlig unkompliziert einzurichten, wobei jeder Nutzer alle von Kredit- oder Debitkarten angebotenen Prämien und Vorteile auch weiterhin empfangen kann. Wie jetzt in den NORMA-Filialen funktioniert Apple Pay mit iPhone SE, iPhone 6 und höher sowie auch mit der Apple Watch.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt.



