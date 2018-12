Zürich (ots) - Daniel Sauter, langjähriger Präsident der Bank

Julius Bär, will es nochmals wissen. «Er stellt sich im Frühling zur

Wiederwahl in den Verwaltungsrat», bestätigt Bär-Sprecher Jan Vonder

Muehll in der «Handelszeitung». Mit der Ankündigung tritt die Bank

Gerüchten entgegen, wonach Sauter nach zwölf Jahren an der nächsten

Generalversammlung seinen Abschied gibt. Eigentlich würde er im

kommenden Frühling unter die zwölfjährige Amtszeitbeschränkung für

Verwaltungsräte fallen. Allerdings sind bei Bär Ausnahmen von dieser

Regel möglich. Eine solche wurde letztes Jahr bereits Vizepräsident

Charles Stonehill gewährt. Jetzt tut es ihm Sauter nach. Blackrock,

mit 4,94 Prozent drittgrösster Bär-Aktionär, wird keinen Gefallen

daran finden. Der weltgrösste unabhängige Vermögensverwalter pocht

auf strenge Corporate-Governance-Regeln und stimmt regelmässig gegen

überlange Amtsdauern.



