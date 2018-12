DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

Quantumrock Volatil.18(18/unl) DE000A2HPGN7 BAW/UFN

QuantumrockCopernic.18(18/unl) DE000A2HPGM9 BAW/UFN

QuantumrockCrypto&FX18(18/unl) DE000A2HPGQ0 BAW/UFN

Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl) DE000A2HDY10 BAW/UFN

QuantumrockCommodity18(18/unl) DE000A2HPGP2 BAW/UFN

Cataleya OpenEnd Index DE000A2M00Z8 BAW/UFN

Quantumrock Leap Index O.END DE000A2MB2M7 BAW/UFN

OPUS-CHART.ISS.69 O.E. DE000A2F9NG8 BAW/UFN