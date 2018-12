Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco (BAT) nach Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5650 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe zuversichtlich geklungen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu werde die Aktie mit einem 53-prozentigen Bewertungsabschlag gehandelt, der damit im historischen Vergleich hoch ausfalle, und biete eine Dividendenrendite von acht Prozent./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-12-12/19:46

ISIN: GB0002875804