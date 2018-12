Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US84860W1027 Spirit Realty Capital Inc. 12.12.2018 US84860W3007 Spirit Realty Capital Inc. 13.12.2018 Tausch 5:1

KYG7091M1096 Phoenix Group Holdings 12.12.2018 GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC 13.12.2018 Tausch 1:1

ES0184696013 Masmovil Ibercom S.A. 12.12.2018 ES0184696104 Masmovil Ibercom S.A. 13.12.2018 Tausch 1:5